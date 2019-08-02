Kaleye Bialkowski

AKŞAM
BORDO-Mavililer kalesini sağlama almak istiyor. Uzun maratonda Uğurcan Çakır’ın alternatifi olarak elde sadece 18’lik Arda Akbulut’un olması sebebiyle; İngiliz ekibi Milwall’ın 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Bartosz Bialkowski’ye teklif yapıldı. 1.94 boyundaki tecrübeli file bekçisi için 750 bin euro talep ettiler. Bordo-Mavililer, bu fiyatı daha da aşağıya çekmek için çalışıyor. Trabzonspor, bu transferi 250 bin euro civarında sonuçlandırmaya bakıyor. Bialkowski, şu anda Ipswich’te kiralık oynuyor. İyi bir sezon geçirdi. Polonya’da Gornik altyapısında yetişen Bialkowski, tam 13 sezondur çeşitli İngiliz ekiplerinde forma giyiyor. Southampton, Barnsler, N.County, Ipswich, Milwall formaları giydi. Oyuncu da Trabzonspor’a gelmeye karşı sıcak, Avrupa Ligi faktörü de var. Bialkowski’nin, kariyerinin sonlarında etkili bir patlama yapma düşüncesi olduğu belirtildi.
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