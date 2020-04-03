Kaka'nın futbol hayatının en kara günü İstanbul'da

Futbol kariyerinin en güzel yıllarını Milan'da geçirdiğini ifade eden Brezilyalı efsane, "Milan'da hem yılın futbolcusu seçildim hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandım bu anlar benim için çok özeldi" dedi.
Futbol kariyerinin en kötü anısını İstanbul'da oynadıkları Şampiyonlar Ligi finali olarak gösteren Kaka birlikte oynadığı en iyi futbolcular içinde Ronaldıo ve Ronaldinho cevabını verdi.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki ön libero Ersin Zehir için kulübü St. Pauli ile ilk teması kurduğu iddia edildi. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan futbolcunun piyasa değeri 400 bin Euro.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.