Kai Havertz, 2020 yılında uçuşa geçti

Bayer Leverkusen'in 1999 doğumlu yıldızı Kai Havertz, 2020 yılında adeta durdurulamıyor. Sezonun 27.haftasında kaptan olarak çıktığı Borussia Mönchengladbach maçında iki gol atan Alman oyuncu, böylece 2020 yılında Bundesliga'da 8 gol atıp 4 asist yapmış oldu. Kai Havertz toplam 12 gol katkısı ile bu alanda ligin en başarılı iki oyuncusundan biri oldu. Diğer oyuncu ise B. Dortmund forması giyen Erling Haaland oldu.
2020 yılında tüm kupalarda 17 gol katkısı
Kai Havertz, 2020 yılı içinde tüm resmi maçlarda 17 gol katkısı yaptı ve bu alanda Bundesliga'da en başarılı oyuncu oldu. Bundesliga'da 8 gol - 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol - 2 asist ve DFB Almanya Kupası'nda bir asist yapmayı başardı.
(Fanatik)
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