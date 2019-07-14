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Kagawa'da Alman oyunu

Kagawa'da Alman oyunu

Dormund, Beşiktaş ve Celta’nın talip olduğu Japon oyuncuyu kampa çağırdı. Hazırlık maçında oynatılan Kagawa, takımının son golünü attı, “Hazırım” mesajı verdi.

AKŞAM

KAGAWA’YI gözden çıkartan ve forma numarası vermeyip, kamp kadrosuna almayan Dortmund, Beşiktaş ve Celta’nın devreye girmesi üzerine geri adım attı. Japon oyuncudan para kazanma hesabı yapan Alman ekibi, Kagawa’yı hazırlık kampına çağırdı. Çünkü İspanyol ekibi Celta Vigo ve Beşiktaş, Japon yıldızı resmen istedi.

JAPONLARI SEVİNDİRDİ

Dortmund’la idmanlara çıkmaya başlayan Kagawa, Schweinberg ile oynanan hazırlık maçının da ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve takımının 10-0 kazandığı maçta son gole imza attı. Japon basını da Kagawa’nın performansıyla yeni sezona hazır olduğunu ve tatilde iyi çalıştığını gösterdiğini yazdı.

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