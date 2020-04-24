Kafasında Vida var

AKŞAM
West Bromwich Albion’un gündeminde olduğu iddia edilen Domagoj Vida için kulübün teknik direktörü Slaven Bilic’ten açıklama geldi. Expressandstar.com’a açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, vatandaşıyla ilgili sorulan soruya üstü kapalı cevap verdi.
Bilic, “Tabii ki bazı oyuncuları izliyoruz. İnsanlar menajerleri arıyor. Scout ekibi çalışıyor. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var. Kafanızdan yeni fikirler bulabilirsiniz sorun değil” şeklinde konuştu. Hırvat çalıştırıcının bu açıklaması İngiliz basınında transfer görüşmeleri yapılıyor şeklinde yorumlandı. Expressandstar.com, haberde sadece Bilic’in açıklamalarına yer vermedi ve Domagoj Vida ile ilgili transfer bilgisi de paylaştı. Ada basını haberinde, 30 yaşındaki stoperin 2018 Dünya Kupası’nda final oynadığına değinildi ve West Bromwich’in 8 milyon 500 bin sterlinlik bir teklifle SiyahBeyazlı kulübün kapısını çalacağını iddia etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"