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Kadro dışı kaldı şehri terk etti!

Kadro dışı kaldı şehri terk etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forvet Abiola Dauda'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı, oyuncunun ise kentten ayrıldığı belirtildi.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Abiola Dauda, yönetim kurulumuzun aldığı ortak karar neticesinde, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Söz konusu kararın kendisine tebliğ edilmesi sonrası profesyonel yaşamın tamamen dışına çıkan Dauda, şehri terk etmiştir. Giresunspor olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı bildiririz." denildi.

Öte yandan, bir süre önce kadro dışı bırakılan Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Ba Adama ile Dauda'nın ardından, takımda başka oyunculara da benzer yaptırımın uygulanacağı vurgulandı.

Ligde rakip fileleri 11 kez havalandıran Dauda, gol krallığı yarışında Abalı Denizlispor oyuncuları Mehmet Akyüz ve Recap Niyaz'la birlikte 4. sırayı paylaşıyor.

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