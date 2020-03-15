Kadir Has Stadı'nda koronavirüs önlemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Hes Kablo Kayserispor-BTC Türk Yeni Malatyaspor maçından kısa bir süre önce stadyum, protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi, ekipler tarafından dezenfekte edilerek karşılaşmanın oynanmasına hazır hale getirildi. Gerekli tedbirlerin alınmasına maç öncesi ve sırasında da devam edilecek. Müsabaka öncesinde girişler, tuvaletler ve ortak alanlarda kullanılacak el dezenfektanları da bugün itibarıyla Kadir Has Stadyumu'na yerleştirildi.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Milano'yu terk eden Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'e gittiği öğrenildi.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.
Süper Lig'in 26.hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.
La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.