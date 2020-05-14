Kadınlarla gönül alma

AKŞAM Özel Haber
Vodafone’un, Beşiktaş Erkek Futbol Takımı’yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının 1 yıllık opsiyonunu kullanmama kararı alması, ‘İki markanın yolları ayrılıyor mu?’ sorularını da beraberinde getirdi. Beşiktaş taraftarlarının bu gelişme üzerine büyük tepki gösterdiği Vodafone’un, Siyah-Beyazlı kulüple iş birliğinin devam edeceği öğrenildi.
Futbol takımının son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone’un, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek vereceği bilgisine ulaştık. Ligde maç eksiğine rağmen ikinci sırada yer alan kadın takımının bu destekle, daha önemli başarılara yelken açması planlanıyor. Vodafone’un stattaki isim hakkı sponsorluğu ise 2023 yılına kadar devam edecek.
Siyah-Beyazlı ekiple daha önce yapılan anlaşma gereği Vodafone, Beşiktaş’a her sezon için 7 milyon dolar ödüyor. Bu ödemelerin güncel kur üzerinden yapıldığı ve herhangi bir sözleşme tadil talebinin gündeme gelmediği de öğrenildi.
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”
Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.
Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”
Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısır basını Karadeniz ekibinin, Zamalek takımında forma giyen 25 yaşındaki Faslı sol açık Achraf Bencharki ile anlaştığını duyurdu.
Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın taraftarları transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Luyindama'ya onay verdi.