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Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında ABD, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlan maçta ABD, 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'nin attığı gollerle rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından kupayı 4. kez müzesine götürmüş oldu.

Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ABD, 26 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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