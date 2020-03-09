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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:00

Kadınlar baş tacımız

Kadınlar baş tacımız

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Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmadı... TFF başta olmak üzere tüm federasyonlar ve kulüpler Kadınlar Günü'nü kutladı ve “Kadınlar baş tacımızdır” mesajı verildi

AKŞAM

SPOR federasyonları ve kulüpler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı. TFF, “Kadınlarımız yaşamın her alanında üstlendikleri görevler ve başarılarıyla toplumumuzun ilham kaynağı, yarınlarımızın mimarıdır. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız. Cesaretleri, fedakarlıkları ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza kattıkları değerle daima başımızın tacı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz” ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİZ DESTEK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bütün kadınların daha huzurlu, daha özgür ve eşit paylaşan bireyler olmak adına verdikleri mücadeleyi destekliyorum. Sadece fiziksel değil bireysel gelişmenin de yapı taşlarından olan spor; kadınların rekabetçi bireyler olarak yetişmesini sağlamakta, özgüvenlerini kazanmada yadsınamaz biçimde destek olmaktadır” dedi.

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