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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:28
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:28

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor

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Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada milliler, ilk maçında yarın Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak.

Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek organizasyona ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Maçlar, başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.

Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyecek Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Türkiye'nin maçları TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Milliler, ilk sınavını Yunanistan karşısında verecek

Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada A Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ın yanı sıra, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya'yla karşılaşacak.

Grup karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçında yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Kadro

Türk Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

Maç takvimi

Türkiye'nin organizasyonda grup aşamasındaki maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi:

19.30 Finlandiya-Türkiye

26 Ağustos Pazartesi:

19.30 Türkiye-Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba:

19.30 Fransa-Türkiye

29 Ağustos Perşembe:

19.30 Türkiye-Sırbistan

En başarılısı Rusya

Rusya elde ettiği 19 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla şampiyona tarihinin açık ara en başarılı takımı konumda bulunuyor. Turnuvanın en iyi takımları sıralamasında Almanya, 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronzla ikinci, Polonya ise 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronza madalyayla üçüncü sırada yer alıyor.

Turnuvada bir gümüş ve iki bronz madalyası bulunan Türkiye ise en başarılı ülkeler listesinde 11. sıranın sahibi konumunda.

Türkiye'nin en önemli başarısı final

Ay-yıldızlı ekip, 2003'te yine Türkiye'de düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda Rusya, Almanya, Romanya, Sırbistan-Karadağ ve Slovakya ile karşılaşmıştı. Grubunu Almanya'nın ardından ikinci sıra tamamlayan milliler, yarı finalde Hollanda'yı 3-0 mağlup ederken, finalde ise Polonya'ya 3-0 yenilerek turnuva tarihindeki en iyi derecesi ikinciliğe ulaşmıştı.

Milliler, katıldığı son 4 Avrupa Şampiyonası'nın 3'ünde ise yarı finale kalarak önemli bir başarıya imza attı. 2011'de İtalya'yı 3-2, 2017'de Azerbaycan'ı 3-1'le geçerek bronz madalyaya uzanan milliler, 2015'te ise Sırbistan'a 3-0 kaybederek dördüncü sıranın sahibi oldu.

Turnuvaya en çok katılan takım Polonya

1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılma başarısı gösteren takım ise Polonya oldu.

30 kez turnuvada yer alarak bu kulvarda zirvede yer alan Polonya'yı, Bulgaristan (29), Hollanda (28), İtalya ve Romanya (25) takip ediyor. Türkiye ise 14. kez şampiyonada ter dökecek.

(AA)

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