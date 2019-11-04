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Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı kadın sporcular, organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak zirvede yer aldı.

Kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

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