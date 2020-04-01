'Kadın nasıl dövülür' dedi lisansı iptal edildi!

İngiliz boksör Billy Joe Saunders, erkeklerin kadın partnerlerine nasıl vurulacağını anlatan bir video çekti ve sosyal medyada yayınladı ve olanlar oldu...

AKŞAM

Joe’nun bu videosu İngiltere’de gündem oldu ve kadınlardan çok tepki gördü. Bunun üzerine harekete geçen İngiliz Boks Kontrol Kurulu (BBBofC) Joe’nin çektiği videonun kabul edilemez olduğunu belirtti ve 30 yaşındaki boksörün lisanını askıya aldı. BBBofC, yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yapılan yorumları göz önünde bulundurarak, Joe’nin lisansı askıya alınmıştır” dedi.

Ünlü boksör ise yaptığının “Aptalca bir hata” olduğunu itiraf etti ve “Niyetim aile içi şiddet oluşturmak değildi” diye konuştu.