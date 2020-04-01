'Kadın nasıl dövülür' dedi lisansı iptal edildi!

AKŞAM
Joe’nun bu videosu İngiltere’de gündem oldu ve kadınlardan çok tepki gördü. Bunun üzerine harekete geçen İngiliz Boks Kontrol Kurulu (BBBofC) Joe’nin çektiği videonun kabul edilemez olduğunu belirtti ve 30 yaşındaki boksörün lisanını askıya aldı. BBBofC, yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yapılan yorumları göz önünde bulundurarak, Joe’nin lisansı askıya alınmıştır” dedi.
Ünlü boksör ise yaptığının “Aptalca bir hata” olduğunu itiraf etti ve “Niyetim aile içi şiddet oluşturmak değildi” diye konuştu.
Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
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UEFA'ya bağlı ligler için kararlar alınacak. Ancak ne olursa olsun kimse memnun kalmayacak.
France Football, UEFA'nin liglerin geleceğiyle İlgili taslak kararını açıkladı. Ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse, liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyemeyen takım şampiyon sayılmayacak! Tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp, liglerde takım sıralamasına göre başarı primi verilecek.
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