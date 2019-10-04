Kadıköy'de büyük hüsran

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 6. dakikada Ufuk Akyol'dan geldi. Fenerbahçe bu mağlubiyetle birlikte evinde 15 maç sonra kaybetmiş oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe bu sezon 2. yenilgisini aldı ve 11 puanda kaldı. Antalyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'a konuk olacakken, Antalyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

DERBİ 11'İNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Galatasaray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe sahaya, Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

SAKATLIĞI GEÇEN ISLA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı.

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde ilk yarının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Isla'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

ANTALYASPOR ISAAC'I UNUTMADI

Antalyaspor takımı, dün vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise'yi unutmadı.

Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya "Rest in peace Isaac" (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.

Isaac, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.

ANTALYASPOR'DAN ERKEN GOL

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da rakip kaleye gitmekte zorluk yaşarken, Antalyaspor 6. dakikada ceza sahasına girdiği ilk pozisyonda golü buldu.

Rakip sahanın ortalarında Gelson Dala yerde kaldı. Seken topla hücumu sürükleyen Ufuk, Fenerbahçe savunmasının ortasındaki boşluğu değerlendirdi ve ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

KRUSE DENEDİ, BOFFIN KURTARDI

Geri düştükten sonra rakip yarı alana yerleşen ve gol bulmak için denemelerini hızlandıran Fenerbahçe, 15. dakikada Kruse ile beraberlik golüne yaklaşdı.

Sangare'nin büyük hatasında topu alan Kruse sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Boffin'i geçemedi.

FENERBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ

Antalyaspor ceza alanına organize şekilde girmeye çalışan ve rakip yarı alanda baskı yapan Fenerbahçe, 30. dakikada penaltı itirazında bulundu.

Isla sağ kanattan son çizgiye indi ve ceza sahası çizgisi üzerinde ortasını yaptı. Angelo'ya çarpan top sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi. Yapılan VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi.

DEVRE ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER

İlk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe'd teknik direktör Ersun Yanal devre arasında ilk hamlesini yaptı ve Tolga Ciğerci'yi kenara alırken, Miha Zakc'ı oyuna sürdü.

2. yarının başında beklentilerin aksine Antalyaspor daha etkili oldu ve Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır takımını ayakta tutmayı başardı.

ALTAY'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

53. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Aatıf çaprazdan uzak köşeye şutunu attı ancak kaleci Altay sağına iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı. Sonrasında 57. dakikada Antalyaspor rakip savunmayı eksik yakaladı. Mukairu'nun pasıyla topla buluşan Hakan bomboş durumda kaleciyle başbaşa kaldı ancak vuruşunda kaleci Altay bir kez daha inanılmaz bir kurtarış yaptı.

59. dakikada ise Aatıf'ın kaleye attığı sert şut kaleci Altay'dan sekti. Antalyasporlu oyuncular kale sahasında pozisyonu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitmedi.

ZAJC MUTLAK POZİSYONU HARCADI

Fenerbahçe, maçın devre arasında oyuna dahil olan Miha Zajc ile 60. dakikada çok net bir pozisyon yakaladı.

Sol kanattan gelişen atakta Zajc ceza sahasına girer girmez şutunu attı fakat vuruşunda isabet sağlayamadı.

DENİZ TÜRÜÇ VE MEVLÜT ERDİNÇ GİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, devre arasındaki Miha Zajc hamlesinin ardından beklenen gol gelmeyince 61. dakikada Emre Belözoğlu'nu kenara alarak Deniz Türüç'ü oyuna sürdü.

Deniz Türüç, hücumda hareketliliği sağladı ancak Fenerbahçe beraberlik sayısını bulamadı ve Yanal oyuna bir kez daha hamle etti, 81. dakikada Zanka'yı kenara alarak Mevlüt Erdinç'i oyuna sürdü.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısı sonuç vermedi ve sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

(Sporx)