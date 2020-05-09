Kadıköy'de av mevsimi! Belözoğlu ve Demirel ikna etti; Avcı geliyor...

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ismi bir kez daha gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un gönlü Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'dan yanaydı. Yönetim kurulunda ise ağırlık Erol Bulut'ta. Fakat Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yaptıkları son görüşmede Abdullah Avcı'nın doğru kişi olduğu konusunda Başkan Ali Koç'u razı etti.
ALİ KOÇ'UN PLANI VOLKAN DEMİREL
Abdullah Avcı ile daha önce bir ön görüşme yapan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Abdullah Avcı'dan teknik ekibini büyük ölçüde değiştirmesini isteyecek olan Ali Koç, Volkan Demirel'i birinci yardımcı yapmak istiyor.
ABDULLAH AVCI, EMRE BELÖZOĞLU'NA GÜVENİYOR
Yıllardır aynı ekiple çalışan Avcı'nın vereceği cevap merak konusu olsa da 56 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile olan ilişkilerine çok güveniyor. Abdullah Avcı döneminde sportif direktörün Emre olacağından dolayı tecrübeli teknik adam sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor. (Haber7)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.
Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevin Mirallas'ın peşinde.
Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.