Kader adamları

Hüseyin Çimşir oyun planını golcüsü Sörloth üzerine yaptı. Sergen Yalçın ise Norveçli forveti durdurma görevini Domagoj Vida’ya verdi. İki oyuncunun performansı derbinin kaderini belirleyecek.

AKŞAM

ZİRVE yarışını şekillendirecek olan Beşiktaş-Trabzon derbisi öncesi iki takımın teknik direktörleri oyun planlarını belirmiş durumda. Fırtına’nın çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir, oyun planını Sörloth üzerine yaptı. Kanat oyuncularından Norveçli golcüyü beslemelerini istedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve heyeti yaptıkları analizlerde ise ‘Sörloht’u durdurasak Trabzon’u yeneriz’ planını ön plana çıkardı. Sergen Yalçın, Norveçli golcüyü durdurma görevini ise Vida’ya verdi. 40 yaşındaki hoca antrenmanda oyuncularını sürekli uyarırken özellikle baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor. Çimşir, idmanda yaptığı uyarılarda, “Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız” ifadelerini kullanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Kevın-Prince Boateng’in performansından memnun olduğu ve 10 numara pozisyonunda Ganalı yıldızı sahaya süreceği öğrenildi.