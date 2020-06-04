Kaan Ayhan'dan Galatasaray açıklaması geldi

Milli Takım'ın değişmez savunma oyuncusu Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer haberlerini okuduğunu belirterek, “Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” dedi.

Kariyerini Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf’ta sürdüren, Türk Milli Takımı’nın banko savunma oyuncularından Kaan Ayhan, transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. CNN Türk’ün canlı yayınına görüntülü olarak bağlanan 25 yaşındaki futbolcu, adının Galatasaray’la anılmasıyla ilgili olarak gelen soruya, “Transferle ilgili haberleri ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” cevabını verdi.

Milli takımdan hocası Fatih Terim hakkında da konuşan Kaan, şöyle devam etti: ‘Evet, Terim’le görüştük’ “Fatih Terim hocamızla en son hastalığından dolayı görüştük. Ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim.”

Kaan Ayhan’ın yanı sıra aynı takımda forma giydiği ve yine Milli Takımımız’da da görev yapan forvet Kenan Karaman’ın ismi de bir süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alıyor.