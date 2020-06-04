Kaan Ayhan'dan Galatasaray açıklaması geldi

Kariyerini Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf’ta sürdüren, Türk Milli Takımı’nın banko savunma oyuncularından Kaan Ayhan, transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. CNN Türk’ün canlı yayınına görüntülü olarak bağlanan 25 yaşındaki futbolcu, adının Galatasaray’la anılmasıyla ilgili olarak gelen soruya, “Transferle ilgili haberleri ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” cevabını verdi.
Milli takımdan hocası Fatih Terim hakkında da konuşan Kaan, şöyle devam etti: ‘Evet, Terim’le görüştük’ “Fatih Terim hocamızla en son hastalığından dolayı görüştük. Ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim.”
Kaan Ayhan’ın yanı sıra aynı takımda forma giydiği ve yine Milli Takımımız’da da görev yapan forvet Kenan Karaman’ın ismi de bir süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alıyor.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Sergen Yalçın'dan destek geldi.
İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.
Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”
Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.