Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman oynadı, Fortuna Düsseldorf tek golle kazandı

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman oynadı, Fortuna Düsseldorf tek golle kazandı

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman oynadı, Fortuna Düsseldorf tek golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Mainz karşı karşıya geldi. Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Düsseldorf, 1-0'lık skorla kazandı.

Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Rouwen Hennings attı.

Mücadeleye, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kaan Ayhan, 60. dakikada sarı kart gördü.

Mainz, 45+1. dakikada Edimilson Fernandes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Fortuna Düsseldorf, puanını 7'ye yükseltti. Mainz ise 6 puanda kaldı.

Fortuna Düsseldorf, gelecek hafta Paderborn'a konuk olacak. Mainz ise evinde Köln'ü ağırlayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu aşkını böyle ilan etti!
Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...
Defne Samyeli'ye ayrılık iddiaları soruldu
Şeyma Subaşı'dan şaşırtan tepki!
Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!
<p>Meksika’nın Liga MX liginde Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres UANL futbol takımları arasında

Ödenmeyen Maaşlarını Sahada Hareketsiz Kalarak Protesto Ettiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Neden rüya görürüz? Kimsenin bilmediği o ayrıntı!

İstanbul sise büründü