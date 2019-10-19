Kaan Ayhan ve Kenan Karaman oynadı, Fortuna Düsseldorf tek golle kazandı
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Mainz karşı karşıya geldi. Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Düsseldorf, 1-0'lık skorla kazandı.
Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Rouwen Hennings attı.
Mücadeleye, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kaan Ayhan, 60. dakikada sarı kart gördü.
Mainz, 45+1. dakikada Edimilson Fernandes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Bu sonucun ardından Fortuna Düsseldorf, puanını 7'ye yükseltti. Mainz ise 6 puanda kaldı.
Fortuna Düsseldorf, gelecek hafta Paderborn'a konuk olacak. Mainz ise evinde Köln'ü ağırlayacak.