Kaan Ayhan: 'Artık lakabım Fransa'ya gol atan adam!'

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Milli Takımımız, H Grubu'ndaki son ve liderlik maçında Andorra'yı ağırlayacak. Tarih yazan ay-yıldızlılarda attığı gollerle kritik rol oynayan Kaan Ayhan da Habertürk'e konuştu.

Hransa maçında attığın beraberlik golünde neler hissettin. O maçtan sonra sana neler yaşadın?

"Hem sevgiyi hem de takım içindeki değerimin arttığını hissettim. Aslında Moldova ve evimizdeki Fransa maçlarında da gol atmıştım. Ancak Fransa'daki o gol tabi çok kritikti. Artık belki de Kaan Ayhan olarak değil, Fransa'ya gol atan adam olarak hatırlanıyorum. Böyle bir lakap taktılar bana. (Dedi ve güldü)… Türk halkına o sevinci yaşattığım için tabi ben de çok mutlu ve gururluyum."

EURO 2020'de şansımızı nasıl görüyorsun, yolun sonu Londra olur mu?

"Hepimizin rüyasında Londra var. Ancak tabi oraya kadar yol uzun… Aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Daha büyük başarı elde etmek için çok önemli faktörlerin olduğunu düşünüyorum. Çekeceğimiz kuralar da çok önemli… Ayrıca bizim o dönem yakalamaya çalışacağımız hava da çok önemli… İnşallah bunların hepsi gerçekleşir ve Londra'da finale çıkabiliriz. Bence bu elemelerde kazandığımız özgüveni finallere de yansıtabilirsek, çok daha başarılı olabileceğimize inanıyorum"

Milli Takımımız özellikle savunma anlayışıyla ön plana çıkıyor. Birbirleriyle çok iyi anlaşan genç oyunculara sahibiz…O bölgede senin de içinde bulunduğun bir forma rekabeti de var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?

"Birbirimizle olan uyumumuz çok iyi… Hem Merih hem de Çağlar'la çok iyi anlaşıyorum. Ozan da aynı şekilde adapte olmaya çalışıyor. İzlanda'ya karşı hocam Melih ve Çağlar'ı ilk 11'de başlattı, ben çok kısa süre forma giydim. Ancak üçümüzün de hocamıza saygısı büyük… Kim oynarsa oynasın iyi performans göstermeye çalışıyor…"

Merih topu çizgiden çıkarırken ne hissettin?

"Ben tam o sırada oyuna girmeye hazırlanıyordum. Son anda gördüm Merih'in topu çizgiden çıkardığını ve derin bir 'oh' çektim. Gerçekten son dakikada çok kritik bir pozisyondu. Andorra maçı öncesi istese girebilirdik. O açıdan bakıldığında da çok önemliydi. Tabi benim Fransa'ya attığım gol çok konuşuldu, hala da hafızalarda ama Merih'in çizgiden çıkardığı top da aynı öneme sahip…