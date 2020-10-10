Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi’nde yarın deplasmanda Rusya, 14 Ekim Çarşamba günü de İstanbul’da Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Kaan Ayhan, aday kadrodan ayrıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki 3’üncü maçında yarın Rusya’ya konuk olacak Türkiye’de Kaan Ayhan takımdan ayrıldı. Sakatlığı gerekçesiyle A Mili Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan Ayhan, “Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle” ifadelerini kullandı.
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