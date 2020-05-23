Juventus'un Erling Haaland'ı serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edeceği öne sürüldü

Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.

Red Bull Salzburg'daki performansının ardından 20 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tutan ve burada da harika performansına devam eden Erling Haaland için Juventus harekete geçti.



İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre; 19'luk forvetin transferi için Juve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini harekete geçirecek.

Haberde Haaland'ı Real Madrid'in de istediği, bu transferde başarılı olamamasına karşılık Juve'nin ikinci hedefinin de Napoli forveti Arkadiusz Milik olduğu belirtildi. Teknik direktör Sarri'nin Milik konusunda da istekli olduğu ve Napoli'de beraber çalıştığı Polonyalı forvet için onay verdiği yazıldı.

Haaland bu sezon toplamda 34 maça çıkmış ve 41 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. Norveçli forvet geçen hafta yeniden başlayan Bundesliga'da takımının 4-0 kazandığı maçta Dortmund'un Schalke karşısında ilk golünü de atmıştı.

Haaland'ın sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor.

(Fanatik)