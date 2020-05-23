  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Juventus'un Erling Haaland'ı serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edeceği öne sürüldü
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Juventus'un Erling Haaland'ı serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edeceği öne sürüldü

Juventus'un Erling Haaland'ı serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edeceği öne sürüldü

Paylaş

Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.

Red Bull Salzburg'daki performansının ardından 20 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tutan ve burada da harika performansına devam eden Erling Haaland için Juventus harekete geçti.

İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre; 19'luk forvetin transferi için Juve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini harekete geçirecek.

Haberde Haaland'ı Real Madrid'in de istediği, bu transferde başarılı olamamasına karşılık Juve'nin ikinci hedefinin de Napoli forveti Arkadiusz Milik olduğu belirtildi. Teknik direktör Sarri'nin Milik konusunda da istekli olduğu ve Napoli'de beraber çalıştığı Polonyalı forvet için onay verdiği yazıldı.

Haaland bu sezon toplamda 34 maça çıkmış ve 41 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. Norveçli forvet geçen hafta yeniden başlayan Bundesliga'da takımının 4-0 kazandığı maçta Dortmund'un Schalke karşısında ilk golünü de atmıştı.

Haaland'ın sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kai Havertz, 2020 yılında uçuşa geçti

title

Loris Karius, Hertha Berlin ile anlaşmak üzere

title

Teknik direktör arayan Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri
Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı
Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar
Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar

Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar

Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.

Karius'un yeni takımı belli oldu
Karius'un yeni takımı belli oldu

Karius'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Siyah-Beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşmak üzere.

Leverkusen'in genç yıldızı 2020 yılında durdurulamıyor!
Leverkusen'in genç yıldızı 2020 yılında durdurulamıyor!

Leverkusen'in genç yıldızı 2020 yılında durdurulamıyor!

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz, 2020 yılında çıktığı 15 maçta 10 gol, 7 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Dortmund son 10 maçta 9. galibiyetini aldı
Dortmund son 10 maçta 9. galibiyetini aldı

Dortmund son 10 maçta 9. galibiyetini aldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında bugün TSİ 16.30 seansında 4 maç oynandı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.