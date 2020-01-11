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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 07:49
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 07:57

Juventus'tan transfer operasyonu! ManU'lu yıldızı kapıyorlar...

Juventus'tan transfer operasyonu! ManU'lu yıldızı kapıyorlar...

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Serie A devi Juventus'un Paul Pogba'yı Manchester United'dan transfer etmesine benzer şekilde Tahith Chong'u kadrosuna katmanın planlarını yaptığı iddia edildi.

Juventus'un Manchester United altyapısında oynayan 21 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Tahith Chong'u Pogba transferinde yaptığına benzer bir operasyonla transfer edeceği iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre sezon sonunda Manchester United ile olan sözleşmesi sona erecek olan Chong'un Juventuslu yöneticiler tarafından transfer edileceği belirtildi. İddialara göre Juventus'un Chong'un menajerleri ile iletişim halinde olduğu ve anlaşmanın yapılmasının yakın olduğu kaydedildi.

Tahith Chong Manchester United kadrosunda bu yıl şans bulmaya başlamış ve toplam 7 resmi maçta forma giymişti. Chong U23 Ligi'nde Manchester United formasıyla çıktığı 5 maçta 5 gol 4 asist yapmıştı. Oyuncu ayrıca Hollanda Antilleri doğumlu ve Hollanda U21 Milli Takımı'nda da forma giymişti.

Juventus'un ayrıca Tottenham'ın 17 yaşındaki genç yetenek adayı İrlandalı Troy Parrott için de girişimlerinin olduğu belirtiliyor. Parrott bu sezon Mourinho tarafından Burnley maçında şans bularak dikkat çekmişti.

(Sporx)

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