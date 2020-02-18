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  • 18 Şubat 2020 Salı 07:22
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  • 18 Şubat 2020 Salı 07:22

Juventus'tan Pogba için Ramsey artı 120 milyon Euro...

Juventus'tan Pogba için Ramsey artı 120 milyon Euro...

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Paul Pogba'ya talip olduğu iddia edilen Juventus'un Manchester United'a takas önerisinde bulunacağı öne sürüldü.

Manchester United'da bitmeyen Pogba sorunu devam ederken İtalya'dan ilginç bir iddia geldi.

Oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın Juventus ile görüşme gerçekleştiği geçtiğimiz gün basına yansırken La Gazetta Dello Sport transfer bir de takas eklenebileceğini öne sürdü. İddiaya göre Juventus'un bu transfer için Manchester United'e Aaron Ramsey'i öne sürdüğü ifade edildi.

Sezon başında Juventus'a transfer olan ancak Maurizio Sarri'nin yeterince verim alamadığı Galli oyuncunun Manchester United'a gönderilmesinin beklendiği haberin devamında yer aldı.

Manchester United'ın Pogba'nın ayrılmasını uygun bir fiyata bırakmayacağını ve en az 120 milyon euroluk bir bonservis belirlendiği belirtiliyor. Ramsey sayesinde ise bu nakit paranın bir miktar daha inmesi bekleniyor.

Ramsey, Juventus'a bonservisi elinde olarak gelmiş ve sezon başından bu yana tüm kulvarlarda toplam 21 maça çıkmış ancak 10'unda ilk 11 şansı bulabilmişti. Ramsey ayrıca toplam 2 golle takımına katkı sağlamıştı.

(Sporx)

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