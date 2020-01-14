Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in Avusturya'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.
Kulübün "J Medical" kliniğinde dün testlerden geçirilen milli futbolcuda, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edilmişti.
Juventus Kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun 6-7 sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz beraber kaldı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta özlenen Kayserispor'u herkesin gördüğünü söyledi.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamayacak.
Basketbol THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL'i 86-64 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla 88-68 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.
Arjantin'in Velez kulübü, Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.