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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 23:43
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  • 14 Ocak 2020 Salı 23:43

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in Avusturya'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Kulübün "J Medical" kliniğinde dün testlerden geçirilen milli futbolcuda, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edilmişti.

Juventus Kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun 6-7 sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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