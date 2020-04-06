Juventus'tan koronavirüs kararı! Cristiano Ronaldo'yu satıyorlar...

Koronavirüsün etkileri futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Yaşanması beklenen kriz, hem futbolcuları hem kulüpleri hem de kulüplerin transfer stratejilerini değiştirecek. Önümüzdeki dönem sürpriz ayrılıklar, sürpriz imzalar kapıda.
İtalyan basınına göre en büyük sürprizlerden birine de Juventus imza atacak. COVID-19 salgınının en ağır darbeyi indirdiği ülkelerin başında gelen İtalya'da kulüpleri büyük bir kriz bekliyor. Juventus da dahil olmak üzere takımlar radikal kararlar alacak.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, 2 yıl önce Real Madrid'den 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ronaldo'yu satış listesine koydu.
Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönebileceğini belirten İtalyanlar, siyah-beyazlı takımın böylece 31 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacağını ifade etti. Portekizli için istenen rakam ise 60 milyon euro.
Ronaldo'nun takımdan ayrıldığından beri hücum hattında istediği düzeni oturtamayan Real Madrid'in de golcü arayışında olduğu bildirildi. Eflatun-beyazlı ekibin ilk tercihinin Haaland gibi genç isimlerden yana olduğu bilinse de Ronaldo'ya hayır diyemeyeceği kaydedildi. Ancak Portekizli yıldızın maaşında ciddi bir düşüş yaşanabilir.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer bütçesi için Christian Luyindama'yı satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılar, Demokratik Kongolu stoperin alternatiflerini araştırmaya başladı. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren teknik direktör Fatih Terim, River Plate'in 23 yaşındaki savunmacısı Lucas Martinez Quarta'yı gözüne kestirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber, hastaneden taburcu oldu.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı ve gösterdiği başarılı performans nedeniyle Belçika kulübü tarafından bonservisinin alınması beklenen Cyle Larin'den siyah beyazlılara kötü haber geldi.
Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, 18 yaşındaki sevgilisi Maria Yumasheva'nın doğum günü partisi için koronavirüs karantinasını deldi ve ülkesini gitti. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.