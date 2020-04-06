  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:20
  • |
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:20

Juventus'tan koronavirüs kararı! Cristiano Ronaldo'yu satıyorlar...

Juventus'tan koronavirüs kararı! Cristiano Ronaldo'yu satıyorlar...

Paylaş

Salgının en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'da Juventus'un krizden dolayı Portekizli yıldız Ronaldo'yu satabileceği iddia edildi. Yıldız futbolcu için istenen rakam ise 60 milyon euro.

Koronavirüsün etkileri futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Yaşanması beklenen kriz, hem futbolcuları hem kulüpleri hem de kulüplerin transfer stratejilerini değiştirecek. Önümüzdeki dönem sürpriz ayrılıklar, sürpriz imzalar kapıda.

İtalyan basınına göre en büyük sürprizlerden birine de Juventus imza atacak. COVID-19 salgınının en ağır darbeyi indirdiği ülkelerin başında gelen İtalya'da kulüpleri büyük bir kriz bekliyor. Juventus da dahil olmak üzere takımlar radikal kararlar alacak.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, 2 yıl önce Real Madrid'den 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ronaldo'yu satış listesine koydu.

Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönebileceğini belirten İtalyanlar, siyah-beyazlı takımın böylece 31 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacağını ifade etti. Portekizli için istenen rakam ise 60 milyon euro.

Ronaldo'nun takımdan ayrıldığından beri hücum hattında istediği düzeni oturtamayan Real Madrid'in de golcü arayışında olduğu bildirildi. Eflatun-beyazlı ekibin ilk tercihinin Haaland gibi genç isimlerden yana olduğu bilinse de Ronaldo'ya hayır diyemeyeceği kaydedildi. Ancak Portekizli yıldızın maaşında ciddi bir düşüş yaşanabilir.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Şenol Güneş: Koronavirüsle savaşımızda bireysel değil, takım oyunu oynamamız gereken bir dönemdeyiz

title

Fedor Smolov'dan skandal hareket! Koronavirüse rağmen karantinayı deldi

title

Van Dijk: 'Liverpool efsanesi olmak istiyorum'

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

İşte Terim'in son prensi! Luyindama gidiyor, o geliyor
İşte Terim'in son prensi! Luyindama gidiyor, o geliyor

İşte Terim'in son prensi! Luyindama gidiyor, o geliyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer bütçesi için Christian Luyindama'yı satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılar, Demokratik Kongolu stoperin alternatiflerini araştırmaya başladı. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren teknik direktör Fatih Terim, River Plate'in 23 yaşındaki savunmacısı Lucas Martinez Quarta'yı gözüne kestirdi.

Rüştü'de son dakika! Koronavirüs...
Rüştü'de son dakika! Koronavirüs...

Rüştü'de son dakika! Koronavirüs...

Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber, hastaneden taburcu oldu.

Sürpriz ayrılık kararı! Halbuki 5 gün önce farklı konuşmuştu
Sürpriz ayrılık kararı! Halbuki 5 gün önce farklı konuşmuştu

Sürpriz ayrılık kararı! Halbuki 5 gün önce farklı konuşmuştu

9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım
Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'ne Larin'den kara haber!
Beşiktaş Yönetimi'ne Larin'den kara haber!

Beşiktaş Yönetimi'ne Larin'den kara haber!

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı ve gösterdiği başarılı performans nedeniyle Belçika kulübü tarafından bonservisinin alınması beklenen Cyle Larin'den siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Fedor Smolov'dan skandal hareket! Koronavirüse rağmen karantinayı deldi
Fedor Smolov'dan skandal hareket! Koronavirüse rağmen karantinayı deldi

Fedor Smolov'dan skandal hareket! Koronavirüse rağmen karantinayı deldi

Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, 18 yaşındaki sevgilisi Maria Yumasheva'nın doğum günü partisi için koronavirüs karantinasını deldi ve ülkesini gitti. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti.

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar
Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.