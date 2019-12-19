Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9388
  • 6,6087
  • 282.052
  • 110836
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Juventus'tan açıklama: Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı

Juventus'tan açıklama: Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı

Juventus'tan açıklama: Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus, Sampdoria maçında Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun attığı kafa golü sırasında yerden 2 metre 56 santimetre yükseldiğini açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Twitter’daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Serie A’nın 17. haftasının açılış maçı olan Sampdoria-Juventus mücadelesine ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi. 

Kulüp açıklamasında, Juventus'a maçta galibiyeti getiren golü 45. dakikada müthiş bir kafa vuruşuyla atan Cristiano Ronaldo'ya, "O bir kuş muydu? Yoksa bir uçak mı? Hayır. O, Cristiano" başlığıyla ayrı bir yer ayrıldı. 

Açıklamada, 34 yaşındaki Ronaldo’nun kafa golü "çılgın bir vuruş" olarak tanımlanırken, Portekizli golcünün kafasının topla buluştuğu anda yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikte asılı kaldığı belirtildi.

Sampdoria maçında attığı golle Juventus kariyerindeki 11. kafa golüne imzasını koyan Ronaldo için "Hedeflerine ulaşmak için tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Cristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD’li basketbolcu Michael Jordan’a benzetti.

Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid takımının formasını giydiği 2017-2018 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, şu anki takımı Juventus’a 2,27 metreden röveşata vuruşla golü atarak, tarihe geçmişti.

(AA)


Demet Akalın icra memurunu affetmemişti! O davada karar çıktı
'Evliliğimiz dört dörtlük değil'
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
Gamze Özçelik'ten sel mağdurlarına ev
<p>Çiftlik sahibi Kılıç Kaya, civcivlerin annesi olan tavuğun soğuktan telef olduğunu belirterek, ci

Civcivlere Kuluçkadaki Kaz Annelik Yapıyor, Gören Şaşırıyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hayvanların gazabına uğrayan insanlar

Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere