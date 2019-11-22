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  3. Juventus'ta Ronaldo şoku! Portekizli yıldız Atalanta maçı kadrosuna alınmadı

Juventus'ta Ronaldo şoku! Portekizli yıldız Atalanta maçı kadrosuna alınmadı

Juventus'ta Ronaldo şoku! Portekizli yıldız Atalanta maçı kadrosuna alınmadı

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri ile yaşadığı sorunla gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun, Atalanta maçı kadrosuna sakat olduğu için alınmadığı açıklaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo son haftaların en çok tartışılan isimlerinden oldu. Teknik direktör Sarri'yle Milan maçında oyundan alındığı için tartışan ve hocasına küfreden Portekizli yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan çalıştırıcı Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yıldız futbolcunun milli takımda dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Atalanta maçında forma giyemeyeceğini açıkladı açıkladı ancak İtalyan basınında konu tartışmalara sebep oldu. Bilindiği gibi tecrübeli isim milli takım formasıyla Litvanya'ya karşı hat-trick yapmıştı.

(Fotomaç)


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