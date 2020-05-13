Juventus'ta Rabiot krizi! Geri dönmüyor...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Fransız futbolcu Adrien Rabiot, Torino'ya dönmeyi reddetti. Torino'nun günlük gazetelerinden La Stampa'nın iddiasına göre Fransız orta saha, önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayacak takımına dönmeyi istemiyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Fransız futbolcu Adrien Rabiot, Torino'ya dönmeyi reddetti. Torino'nun günlük gazetelerinden La Stampa'nın iddiasına göre Fransız orta saha, önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayacak takımına dönmeyi istemiyor.

Gazetenin haberine göre; Annesinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olarak Arjantin'de bulunan Gonzalo Higuain ve Adrien Rabiot dışında Juventus'ta eksik futbolcu bulunmuyor. Rabiot ile Juventus arasındaki iplerin oyuncuların maaşlarında indirim yapılması hakkındaki görüşmeler sırasında gerildiği ve Rabiot'nun bu teklifi de geri çevirdiği iddia edildi.

Sezon başında Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren ve yıllık 8 milyon euro karşılığında Juventus ile anlaşan Rabiot, 2023'e kadar kendisini Torino ekibine bağlamıştı. Ücretinden memnun olmadığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun adı, son günlerde Manchester United ile anılıyor.

(Fanatik)