Juventus'ta Milli oyuncumuz Merih Demiral sakatlık geçirdi

İtalyan devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Merih Demiral'ın sahalardan en az 10 gün uzak kalacağını açıkladı. Genç stoperin durumu 10 günlük tedavinin ardından yeniden değerlendirilecek.
Juventus, 5 Aralık Cumartesi günü Serie A'da Torino ile karşı karşıya gelecek.
Juventus'a Torino derbisi öncesi milli yıldızımız Merih Demiral'dan kötü haber geldi.
Koronavirüse yakalanan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın tedavisi sürüyor. 27 Kasım'da durumu ağırlaşınca yoğum bakıma alınan Vural'ın kan değerleri yavaş yavaş normale dönüyor.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralarken Saracchi'nin de bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Ali Akman, Kenan Karaman ve Salih Uçan ile ocak ayında ön protokol imzalayıp bu 3 futbolcuyu da sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak.
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce İngiliz ekibi Leicester City'nin talip olduğu başarılı futbolcu için şimdi de Valencia devreye girdi. İspanyol ekibinin ciddi bir rakamla Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ise cazip teklif karşısında Ozan Tufan'ın satılmasına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Malang Sarr, Chelsea'ye imza atmış ardından Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibinde harikalar yaratan başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında da sahanın en iyilerindendi.
Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.