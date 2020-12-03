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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 19:38
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Juventus'ta Milli oyuncumuz Merih Demiral sakatlık geçirdi

Juventus'ta Milli oyuncumuz Merih Demiral sakatlık geçirdi

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Juventus'a Torino derbisi öncesi milli yıldızımız Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

İtalyan devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Merih Demiral'ın sahalardan en az 10 gün uzak kalacağını açıkladı. Genç stoperin durumu 10 günlük tedavinin ardından yeniden değerlendirilecek.

Juventus, 5 Aralık Cumartesi günü Serie A'da Torino ile karşı karşıya gelecek.

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