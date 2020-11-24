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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 12:55
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Juventus'ta Merih Demiral'ın transferi için karar verildi

Juventus'ta Merih Demiral'ın transferi için karar verildi

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Sporx

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, Merih Demiral'ın takımda kalacağını ve transferin kendileri için bir opsiyon olmadığını açıkladı.

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, A Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın geleceğinin Juventus'ta olduğunu açıkladı.

Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" dedi.

CRISTIANO RONALDO KALACAK

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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