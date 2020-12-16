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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:32
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Juventus'ta bir beraberlik de Atalanta ile geldi

Juventus'ta bir beraberlik de Atalanta ile geldi

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İtalya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Juventus, Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, 61. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Juventus, Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Maçta ev sahibi ekip, Federico Chiesa'nin nefis golüyle 1-0 öne geçti. Eski ünlü oyuncu Enrico Chiesa'nın oğlu, topu ceza sahası sağ ön çizgisi yakınından müthiş bir vuruşla sağ 90'dan ağlarla buluşturdu.

İlk yarıyı Juventus, 1-0 önde tamamlarken; 57'de Remo Freuler, Chiesa'ya nazire yaparcasına hemen hemen aynı noktadan şık bir gol attı. Freuler'in golünün tek farkı ise sol 90'a gitmesiydi.

60'da Hans Hateboer'in yaptığı harekete hakem penaltı dedi. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Pierluigi Gollini, doğru köşüye tahmin etti ve Portekizliye gol izni vermedi.

İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu skorun ardından Juventus puanını 24'e Atalanta ise 18'e çıkardı.

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