Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ancak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Juventus'ta beklenen oldu ve teknik direktör Max Allegri'nin görevine son verildi.

Juventus kulübü'nden yapılan açıklamada, "Allegri, 2019-2020 sezonunda takımın başında olmayacak, kendisine destekleri ve kulübe kattıkları için minnettarız. Allegri ve başkan Agnelli cumartesi günü ortak bir basın toplantısında açıklamalarda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

Allegri'nin görevine son veren Juventus, teknik direktör arayışlarına da başladı ve Didier Deschamps, Pochettino ve Conte gibi isimler ile ilk temaslarını yaptı. Juventus kariyerine 5 İtalya Serie şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 1 de İtalya Süper Kupası sığdıran Allegri, iki kez de Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıdı.

(Sporx)