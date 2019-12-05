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  3. Juventuslu Sami Khedira 3 ay forma giyemeyecek

Juventuslu Sami Khedira 3 ay forma giyemeyecek

Juventuslu Sami Khedira 3 ay forma giyemeyecek

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Sami Khedira, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'tan yapılan açıklamaya göre Sami Khedira, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi.

32 yaşındaki Alman milli futbolcunun sağlığına kavuşmasının 3 ayı bulacağı belirtildi.

Nisan ayında sağ dizinden geçirdiği benzer operasyon sonrası 2,5 ay futboldan uzak kalan Khedira, bu sezon 13 maça ilk 11'de başlamasına rağmen yalnızca iki kez 90 dakika oynadı.

(AA)


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