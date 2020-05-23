Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı'nı kutladı

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Cimbom 1 milyon Euro'ya bombayı patlatıyor Cimbom 1 milyon Euro'ya bombayı patlatıyor Olympiakos'un 750 bin Euro'luk teklifine sıcak bakmayan Omar Elabdellaoui için Galatasaray'ın oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif yapması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşun menajer Uğur Avadan, “Galatasaray 2 yıl önce de Omar'ı istedi. 6 milyon Euro istemişlerdi. Şimdi sözleşmesi bitiyor. Galatasaray alırsa çok iyi bir transfer yapmış olur” ifadelerini kullandı.

Ve resmi açıklama geldi! Oğuzhan Özyakup... Ve resmi açıklama geldi! Oğuzhan Özyakup... Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, devre arasında Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup'un durumu için önemli açıklamalar yaptı.

Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.