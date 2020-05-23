Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.
Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştı.
. @Merihdemiral, @Miralem_Pjanic and the Juventus family wishes all the Muslim world a blessed Eid-al-Fitr ⚫⚪#EidMubarak pic.twitter.com/LVHBa2xfTe— JuventusFC (@juventusfcen) May 23, 2020
Eid Mubarak to all our Muslim fans around the world �� �� #ForzaNapoliSempre #EidMubarak pic.twitter.com/uBSuWa3DQV— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 23, 2020
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