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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:25
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Juventus ve Inter, Eren Dinkçi'nin peşinde

Juventus ve Inter, Eren Dinkçi'nin peşinde

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Werder Bremen'in U-19 takımında forma giyen Eren Dinkçi için Juventus ve Inter devreye girdi. Ayrıca genç futbolcuya Almanya Milli Takımı'nı seçmesi için de teklif yapıldı.

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 20 maça çıkan 22 gol atan ve 12 de asisti bulunan genç oyuncuyu İtalyan kulüpleri izliyor. Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi’yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya’dan Stuttgart, Hollanda’dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.

ALMANYA’DAN TEKLİF ALDI

18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı’nın teknik direktörü Manuel Baum’un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya’da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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