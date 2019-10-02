Juventus üç puanı üç golle aldı

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Gonzalo Higuain, 62. dakikada Federico Bernardeschi ve 89. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Juventus, bu sonuçla bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Leverkusen ise henüz puanla tanışamadı.

D Grubu'nda üçüncü hafta maçları, 22 Ekim Salı günü Juventus - Lokomotiv Moskova ve Atletico Madrid - Bayer Leverkusen arasında oynanacak.