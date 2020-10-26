Juventus sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı

Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında konuk ekip 60. dakikada Andrea Favilli ile 1-0 öne geçti.
Juventus, bu gole 77. dakikada Dejan Kulusevski ile yanıt verdi: 1-1.
Mücadelede başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Juventus, 5. lig maçında 3. beraberliğini alırken puanını 9'a çıkardı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı. Hellas Verona da 8 puanla 8. sırada yer buldu.
Bu arada, Juventus, kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Hellas Verona takımındaki milli futbolcu Mert Çetin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürdüğü için takımını bu maçta da yalnız bıraktı.
Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde:
Cagliari-Crotone: 4-2, Benevento-Napoli: 1-2, Parma-Spezia: 2-2 ve Fiorentina-Udinese: 3-2.
Serie A'nın 5. haftası, yarın yapılacak Milan-Roma müsabakasıyla son bulacak.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs protokolüne uymayarak Portekiz'den İtalya'ya seyahat eden Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ligin açık ara en iyi takımı olduğunu iddia etti. Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyledi.
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.