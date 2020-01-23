Juventus, Roma'yı kupanın dışına itti

İtalya Kupası Çeyrek final mücadelesinde Juventus, sahasında Roma'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

İtalya Kupası Çeyrek final mücadelesinde Juventus ile Roma, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Juventus'a turu getiren golleri 26. dakikada Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Rodrigo Bentancur ve 45. dakikada Leonardo Bonucci kaydetti.

Roma'nın tek golü ise 50. dakikada Buffon kendi kalesine kaydetti. Bu golde şutu milli futbolcumuz Cengiz Ünder çekti ve direkten dönen top 41 yaşındaki Buffon'a çarpıp içerdi girdi.