Juventus, Roma'yı kupanın dışına itti

İtalya Kupası Çeyrek final mücadelesinde Juventus ile Roma, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Juventus'a turu getiren golleri 26. dakikada Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Rodrigo Bentancur ve 45. dakikada Leonardo Bonucci kaydetti.
Roma'nın tek golü ise 50. dakikada Buffon kendi kalesine kaydetti. Bu golde şutu milli futbolcumuz Cengiz Ünder çekti ve direkten dönen top 41 yaşındaki Buffon'a çarpıp içerdi girdi.
Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor’a 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.