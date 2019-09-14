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  3. Juventus resmen açıkladı: Mario Mandzukic Katar'a gidiyor

Juventus resmen açıkladı: Mario Mandzukic Katar'a gidiyor

Juventus resmen açıkladı: Mario Mandzukic Katar'a gidiyor

Juventus'taki geleceği merak konusu olan Mario Manzdukic'in yeni adresi Katar oluyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, futbolcunun Katar'a transfer olacağını resmen duyurdu.

Sky Sport Italia'ya konuşan Fabio Paratici, Hırvat golcü hakkında ''Mario, yıllardır bizim önemli bir oyuncumuz oldu. Kendini bu seviyede kanıtlamış bir isim. Transfer için bir anlaşma söz konusu olabilir. MLS mi? Hayır, Katar...'' sözlerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAHİL EDİLMEMİŞTİ

33 yaşındaki golcü, 4 yıldır Juventus forması giyiyordu. Tecrübeli forvet, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna da girememişti.

(Sporx)

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