Juventus resmen açıkladı: Mario Mandzukic Katar'a gidiyor

Sky Sport Italia'ya konuşan Fabio Paratici, Hırvat golcü hakkında ''Mario, yıllardır bizim önemli bir oyuncumuz oldu. Kendini bu seviyede kanıtlamış bir isim. Transfer için bir anlaşma söz konusu olabilir. MLS mi? Hayır, Katar...'' sözlerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAHİL EDİLMEMİŞTİ

33 yaşındaki golcü, 4 yıldır Juventus forması giyiyordu. Tecrübeli forvet, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna da girememişti.

(Sporx)