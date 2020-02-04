Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkardı

İtalya Serie A’nın 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanan Merih Demiral, Juventus’un listesinden çıkarıldı. Siyah-beyazlı takımda form yakaladığı ve ilk 11’e yerleştiği haftalarda talihsiz sakatlık yaşayan Merih, ilk golünü de Roma’ya karşı atmıştı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu için yeni listeler UEFA’ya gönderilirken, Merih yerine sezon başında sakatlanan ve tedavisinin ardından sahalara dönmeye hazırlanan Giorgio Chiellini dahil edildi.
Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon ile 26 Şubat’ta Fransa, 17 Mart’ta ise sahasında karşılaşacak.
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