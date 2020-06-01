Juventus, Merih Demiral için Manchester United'dan 55 milyon Euro istedi

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için Fransız devleri sıraya girmişti.
PSG ve Lyon'un devrede olduğu milli yıldız için Premier Lig'den de teklifler de gelmeye başladı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Merih için devreye girmişti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden kulüp Juventus'un kapısını çalmıştı.
Leicester City'nin ardından Milli yıldız için Premier Lig'den bir talip daha çıktı.
Manchester United devrede
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın Douglas Costa'yı transfer etmek için kulübe ciddi baskı yaptığı ve Merih Demiral hakkında da bilgi aldığı öğrenildi.
Bilindiği üzere, Juventus eski oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi de Paul Pogba karşılığında İtalyan ekibinden Douglas Costa ve Merih Demiral'ı takas olarak transfer etmenin peşinde. Ancak, Douglas Costa'nın İngiliz ekibine gitmesinin zor olduğunu belirtildi.
Manchester United teklif yapacak
Manchester'ın Douglas Costa haricinde milli futbolcu Merih Demiral'ın da takımdaki durumunu sorduğu öğrenildi. Juventus'un genç yıldız için 55 milyon euro talep etmesi üzerinde Manchester United düşünme kararı aldı.
Bu transferi gerçekleştirmek isteyen kırmızı şeytanlar önümüzdeki günlerde Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak. Ayrıca Merih Demiral'ın da İngiltere liginde oynamak istediği biliniyor.
Juventus ile sözleşmesi bulunan Demiral için 55 milyon euro bonservis talep ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse tarihteki en pahalı Türk transferi olacak.
(Fanatik)
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PSG, Lyon ve Leicester City'nin peşinde olduğu milli futbolcumuz Merih Demiral'a bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig devi Manchester United, başarılı savunmacı için Juventus'un kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı ekip, Merih Demiral için Kırmızı Şeytanlar'dan 55 milyon Euro talep etti.