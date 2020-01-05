Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Juventus Merih Demiral için kararını verdi: Dokunulmaz!

Juventus Merih Demiral için kararını verdi: Dokunulmaz!

Juventus Merih Demiral için kararını verdi: Dokunulmaz!

İtalyan basını, Juventus'un gelen tüm teklifleri reddettiğini ve 2. yarıda Merih Demiral'a daha fazla şans verme kararı aldığını yazdı.

Ara transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağı ilk günlerden belli olan Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral, bugün de İtalya'da manşetleri süsledi.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport, ana manşetinde Demiral'a yer verirken, "Demiral'a dokunulamaz" başlığını kullandı ve 21 yaşındaki oyuncunun gelen tekliflere rağmen takımda kalacağının altını çizdi.

Torino ekibinin, ilk yarıda taraftarların da güvenini kazanan Merih Demiral'a 2. yarıda daha çok süre vereceği vurgulandı.

40 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKILDI

Öte yandan Corriere dello Sport Gazetesi ise, Merih Demiral için Leicester City'nin 40 milyon euroya kadar çıktığını ve Juventus'un buna rağmen ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

De Ligt'ten formayı aldıktan sonra vermeyen Merih, bu sezon Juventus'ta 4 resmi maça çıkıp, 1 kez de ağları sarstı.

(Sporx)


'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Serezli 11 yıl sonra sahnede
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi de estetikli çıktı!
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
<p>Yaylalarda 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan Karabey köyündeki besiciler, kış mevsiminde de karla

Zorlu Kış Şartlarında Besicilik

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye-Libya ilişkilerine ışık tutacak tarihi belgeler ortaya çıktı

Türkiye'nin ünlü isimlerinin pahallı oyuncakları