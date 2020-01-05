Juventus Merih Demiral için kararını verdi: Dokunulmaz!

Ara transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağı ilk günlerden belli olan Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral, bugün de İtalya'da manşetleri süsledi.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport, ana manşetinde Demiral'a yer verirken, "Demiral'a dokunulamaz" başlığını kullandı ve 21 yaşındaki oyuncunun gelen tekliflere rağmen takımda kalacağının altını çizdi.

Torino ekibinin, ilk yarıda taraftarların da güvenini kazanan Merih Demiral'a 2. yarıda daha çok süre vereceği vurgulandı.

40 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKILDI

Öte yandan Corriere dello Sport Gazetesi ise, Merih Demiral için Leicester City'nin 40 milyon euroya kadar çıktığını ve Juventus'un buna rağmen ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

De Ligt'ten formayı aldıktan sonra vermeyen Merih, bu sezon Juventus'ta 4 resmi maça çıkıp, 1 kez de ağları sarstı.

(Sporx)