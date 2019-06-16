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  3. Juventus, Maurizio Sarri'yi resmen duyurdu

Juventus, Maurizio Sarri'yi resmen duyurdu

Juventus, Maurizio Sarri'yi resmen duyurdu

Juventus, Maurizio Sarri'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'da görev yapan Sarri, Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. İtalyan temsilcisi, sosyal medya hesabından Sarri için yayımladığı hoş geldin mesajında, "Yeni teknik direktörümüz Maurizio Sarri ile 2022 yılına kadar anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verdi.

İtalya'da en son Napoli'yi çalıştıran Sarri, Chelsea ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı.

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