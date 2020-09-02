Juventus Luis Suarez transferini bitirmeye hazırlanıyor

İtalyan medyasındaki haberlere göre birkaç gündür Suarez'in menajeriyle temas halinde olan Juventus Uruguaylı yıldızın yıllık 10 milyon euroluk maaş talebini kabul etti. 33 yaşındaki yıldızı isteyen takımlardan biri de Fransız şampiyonu PSG ancak Torino ekibinin transferi bitirme aşamasına geldiği bildirildi.
Bonservis isteyecekler mi?
Hatırlanacağı üzere Ronald Koeman, Suarez'e artık takımın bir parçası olmadığını söylemiş ve kulüpten ayrılması için özgür olacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla Barcelona'yla gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan yıldız forvet için Katalanlar'ın yüksek bir bonservis bedeli istemesi beklenmiyor. Juventus'un ise bonservis konusunu nasıl çözeceği konusunda haberde bir bilgi verilmedi.
Messi konusunda da sert tavır takınan yönetim daha sonra taraftarın da tepkisiyle geri adım atmış ve Arjantinli'ye yeni sözleşme önerme kararı almıştı.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.