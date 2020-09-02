Juventus Luis Suarez transferini bitirmeye hazırlanıyor

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Lionel Messi gibi Barcelona'dan ayrılması beklenen Luis Suarez için devler sıraya girdi ancak İtalya şampiyonu Juventus transferde sona geldi.

İtalyan medyasındaki haberlere göre birkaç gündür Suarez'in menajeriyle temas halinde olan Juventus Uruguaylı yıldızın yıllık 10 milyon euroluk maaş talebini kabul etti. 33 yaşındaki yıldızı isteyen takımlardan biri de Fransız şampiyonu PSG ancak Torino ekibinin transferi bitirme aşamasına geldiği bildirildi.

Bonservis isteyecekler mi?

Hatırlanacağı üzere Ronald Koeman, Suarez'e artık takımın bir parçası olmadığını söylemiş ve kulüpten ayrılması için özgür olacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla Barcelona'yla gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan yıldız forvet için Katalanlar'ın yüksek bir bonservis bedeli istemesi beklenmiyor. Juventus'un ise bonservis konusunu nasıl çözeceği konusunda haberde bir bilgi verilmedi.

Messi konusunda da sert tavır takınan yönetim daha sonra taraftarın da tepkisiyle geri adım atmış ve Arjantinli'ye yeni sözleşme önerme kararı almıştı.