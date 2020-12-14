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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 02:02
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Juventus, Genoa'yı Dybala ve Ronaldo ile devirdi

Juventus, Genoa'yı Dybala ve Ronaldo ile devirdi

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NTV Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma, İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran futbolculardan olan ve 10 Aralık'ta hayatını kaybeden Paolo Rossi anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın 57. dakikasında konuk Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 61. dakikada Stefano Sturaro, skora yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Juventuslu Juan Cuadrado'ya Genoa ceza sahasında yapılan hareket üzerine hakem Marco Di Bello penaltı noktasını gösterdi. Juventus formasıyla 100. maçına çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 78. dakikada penaltıyı gole çevirerek, siyah-beyazlıları bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Juventus, 88. dakikada kaleci Mattia Perin'in ceza sahasında yaptığı faulle bir penaltı daha kazandı. 89'uncu dakikada penaltıda topu bir kez daha ağlarla buluşturan Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Juventus, deplasmanda Genoa'yı 3-1 yenerek puanını 23'e yükseltti ve puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Genoa ise bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşarken, 6 puanla 19. sırada kaldı.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle Genoa maçının kadrosunda yer almadı.

Serie A'nın 11. haftasında alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Benevento: 1-0, Crotone-Spezia: 4-1, Torino-Udinese: 2-3, Lazio-Hellas Verona: 1-2, Cagliari-Inter: 1-3, Atalanta-Fiorentina: 3-0, Bologna-Roma: 1-5 ve Napoli-Sampdoria: 2-1.

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