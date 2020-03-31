Juve'den Gabriel Jesus atağı

SPOR GÜNDEMİ

Hakkımızı yargıda ararız Hakkımızı yargıda ararız ‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam... Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam... Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.

Doğum günü anlaşması Doğum günü anlaşması Dün 34 yaşina giren Ryan Donk, 1 sezon daha Galatasaray'da kalacak... Son günlerde adı Belçika'nın Club Brugge takımıyla anılan Hollandalı futbolcu konusunda karar verildi. Fatih Terim'in isteğiyle tecrübeli oyuncunun mukavelesi 1 yıl daha uzatılacak.

Başkan Zekeriya Alp gönülleri fethetti Başkan Zekeriya Alp gönülleri fethetti MHK Başkanı karantina günlerinde hakemleri yalnız bırakmadı. Eski hakemler dahil herkese, “Yalnız değilsiniz. Bu zor süreçte yanınızdayız” diye mesaj gönderen Zekeriya Alp'in talimatıyla ihtiyaç sahibi olanlara da yardımda bulunulduğu bildirildi.

Galatasaray'a BÜYÜK müjde! Bir yıl daha kalıyor Galatasaray'a BÜYÜK müjde! Bir yıl daha kalıyor Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bıraktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gabonlu yıldız Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık olarak forma giyecek.