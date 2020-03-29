Juve'de maaşlar düşürüldü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaşıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmanın Juventus'un 2019-2020 mali yılına 90 milyon avro pozitif etkisi olacağı belirtildi.

İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.



