Juve ve Chesea'den dev takas! Pjanic gidiyor, Jorginho geliyor

İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, eski öğrencisi Jorginho'yu yeniden Chelsea'den kadrosuna katmak istiyor.
The Guardian'a göre ise Juventus ile Chelsea arasında Pjanic & Jorginho takası için görüşmeler başladı.
Sarri, 2018'de Chelsea'ye giderken yine Jorginho'yu Napoli'den transfer ederek yanında götürmüştü. Şimdilerde ise Juventus'ta yine başarılı oyuncu ile bir araya gelmek istiyor.
Miralem Pjanic'in ise 9 yıl geçirdiği İtalya'dan yeni bir macera için ayrılması gündemde.
Chelsea'nin Jorginho için daha önce ödediği bonservisi göz önünde bulundurarak Pjanic'in yanı sıra ekstra bir bonservis talebinde bulunabileceği iddia ediliyor.
(Fanatik)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması geldi. 8 kişide daha..
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.
Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Olympiacos'un golcüsü Youssef El Arabi'nin peşinde olduğu iddia edildi. El-Arabi, son 4 sezonda çıktığı 85 lig maçında toplam 93 gol kaydederek dikkatleri çekmiş durumda.