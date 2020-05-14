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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:17
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:17

Juve ve Chesea'den dev takas! Pjanic gidiyor, Jorginho geliyor

Juve ve Chesea'den dev takas! Pjanic gidiyor, Jorginho geliyor

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Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin yeniden kadrosunda görmek istediği Jorginho için Pjanic'in Chelsea'ye gideceği dev bir takas gündeme geldi.

İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, eski öğrencisi Jorginho'yu yeniden Chelsea'den kadrosuna katmak istiyor.

The Guardian'a göre ise Juventus ile Chelsea arasında Pjanic & Jorginho takası için görüşmeler başladı.

Sarri, 2018'de Chelsea'ye giderken yine Jorginho'yu Napoli'den transfer ederek yanında götürmüştü. Şimdilerde ise Juventus'ta yine başarılı oyuncu ile bir araya gelmek istiyor.

Miralem Pjanic'in ise 9 yıl geçirdiği İtalya'dan yeni bir macera için ayrılması gündemde.

Chelsea'nin Jorginho için daha önce ödediği bonservisi göz önünde bulundurarak Pjanic'in yanı sıra ekstra bir bonservis talebinde bulunabileceği iddia ediliyor.

(Fanatik) 

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