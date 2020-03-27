Juve bombayı patlatıyor! CR7'nin yanına geliyor...

İtalyan devi Juventus, dev transferde vites yükseltti. A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği siyah beyazlılar, Ronaldo'nun ardından bir diğer Real Madrid'li yıldız Marcelo'nun peşinde düştü.
İspanyol gazetesi Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre; Marcelo'nun çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'ta olması nedeniyle Brezilyalı starın aklının Juve'de olduğu ve siyah beyazlıların teknik patronu Maurizio Sarri'nin de bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi.
İtalya Serie A takımlarından Juventus, transfer sezonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! 2018 yazında Real Madrid'den dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü eflatun-beyazlıların Brezilyalı sol beki Marcelo'ya dikti. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin geçtiği haberde, milli yıldızımız Merih Demiral'ın defans hattındaki yeni partneri Marcelo olabilir. İşte detaylar...
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