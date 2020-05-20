Justin Kluivert için Ada'dan takas teklifi

Çizme'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre İngiltere Premier Ligi temsilcisi Arsenal, genç yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Londra ekibi, 21 yaşındaki Hollandalının transferi için kiralık olarak Roma'ya gönderdiği Henrikh Mkhitaryan'ı takasta kullanabilmeyi umuyor.
Arsenal'in bonservis bedelini 10 milyon pound olarak belirlediği Mkhitaryan'ı elinde tutmak isteyen Roma'nın bu teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
2 sene önce Ajax'tan 15 milyon pound karşılığında Roma'ya transfer olan ve her iki kanatta da oynayabilen Hollandalı yıldız, mevcut sezonda kulübüyle çıktığı 27 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.
(beIN SPORTS)
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.
Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.