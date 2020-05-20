Justin Kluivert için Ada'dan takas teklifi

İtalya Serie A Ligi takımlarından Roma'da forma giyen Justin Kluivert'ın bir sonraki durağı Ada olabilir.

Çizme'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre İngiltere Premier Ligi temsilcisi Arsenal, genç yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Londra ekibi, 21 yaşındaki Hollandalının transferi için kiralık olarak Roma'ya gönderdiği Henrikh Mkhitaryan'ı takasta kullanabilmeyi umuyor.

Arsenal'in bonservis bedelini 10 milyon pound olarak belirlediği Mkhitaryan'ı elinde tutmak isteyen Roma'nın bu teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

2 sene önce Ajax'tan 15 milyon pound karşılığında Roma'ya transfer olan ve her iki kanatta da oynayabilen Hollandalı yıldız, mevcut sezonda kulübüyle çıktığı 27 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

(beIN SPORTS)